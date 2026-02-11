|
Bedmutha Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Bedmutha Industries lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,21 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,57 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
