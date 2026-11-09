Bedmutha Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bedmutha Industries äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,96 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,64 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at