Bedmutha Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bedmutha Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 INR, nach -1,020 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,41 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 74,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bedmutha Industries einen Umsatz von 3,11 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at