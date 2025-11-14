Bedmutha Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bedmutha Industries hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,29 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,28 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,64 Milliarden INR – ein Plus von 44,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bedmutha Industries 2,51 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at