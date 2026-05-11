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Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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11.05.2026 12:25:09

Bedrohung "hochgradig digital": Rheinmetall und Telekom entwickeln gemeinsamen Drohnenschutz

In der Kriegsführung spielen Drohnen eine immer größere Rolle. Nun bündeln zwei deutsche Unternehmen ihre Expertise, um einen Anti-Drohnen-Schutzschild zu entwickeln. Dieser soll besonders einen Bereich schützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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