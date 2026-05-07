Shake Shack Aktie
WKN DE: A14MVX / ISIN: US8190471016
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07.05.2026 19:10:00
Beef is very expensive right now — and Shake Shack just lost money for the first time in years
The burger chain’s shares were dropping nearly 30% in the face of cost inflation and challenging consumer sentiment.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Shake Shack
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06.05.26
|Ausblick: Shake Shack informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.04.26
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26.02.26
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