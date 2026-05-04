Something Holdings Aktie
ISIN: JP3322960000
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04.05.2026 21:44:00
Beef prices are near record levels. The DOJ wants to know if something shady is afoot.
The summer grilling season, smaller cattle herds, droughts, wildfires, processing-plant closures and other supply disruptions have helped push meat prices to record highs this year. Now, the U.S. government is investigating whether corporate consolidation is also at play.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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