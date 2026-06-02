Beekay Niryat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Beekay Niryat stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beekay Niryat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 96,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 66,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,70 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Beekay Niryat 3,58 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Beekay Niryat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 124,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 449,98 Millionen INR. Im Vorjahr waren 200,75 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at