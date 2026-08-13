Beekay Steel Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Beekay Steel Industries präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 19,96 INR gegenüber 16,34 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,75 Milliarden INR gegenüber 2,83 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at