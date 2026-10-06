Beeline Expects Q3 Revenue To Hit Highest Level Since 2021

(RTTNews) - Digital mortgage platform Beeline Holdings, Inc. (BLNE), announced on Tuesday that it expects third-quarter 2026 revenue to be the highest since 2021 and the second-highest in company history based on preliminary results.

Beeline said its third-quarter net loss will narrow compared with the prior quarter, while adjusted EBITDA loss is expected to improve to the lowest level in five years. Ending cash is forecast to rise more than 50% versus the second quarter.

The company attributed the performance to its April shift toward Non-QM lending, including DSCR and bank statement loans, and announced the pending launch of a Home Equity Investment product to broaden its home-finance offerings beyond traditional mortgage cycles.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Beeline were up 0.26 percent, changing hands at $0.7860, after closing Monday's regular session 9.20 percent lower.