Eastside Distilling Aktie

Eastside Distilling für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEV5 / ISIN: US2778024016

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.10.2026 14:07:54

Beeline Expects Q3 Revenue To Hit Highest Level Since 2021

(RTTNews) - Digital mortgage platform Beeline Holdings, Inc. (BLNE), announced on Tuesday that it expects third-quarter 2026 revenue to be the highest since 2021 and the second-highest in company history based on preliminary results.

Beeline said its third-quarter net loss will narrow compared with the prior quarter, while adjusted EBITDA loss is expected to improve to the lowest level in five years. Ending cash is forecast to rise more than 50% versus the second quarter.

The company attributed the performance to its April shift toward Non-QM lending, including DSCR and bank statement loans, and announced the pending launch of a Home Equity Investment product to broaden its home-finance offerings beyond traditional mortgage cycles.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Beeline were up 0.26 percent, changing hands at $0.7860, after closing Monday's regular session 9.20 percent lower.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eastside Distilling Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Eastside Distilling Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen