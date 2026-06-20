Kirin Holdings Aktie
WKN: 853682 / ISIN: JP3258000003
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20.06.2026 06:00:20
Beer can boost ‘spiritual or mental’ health, says Kirin president
Japanese brewer’s Takeshi Minakata says alcohol ‘can be a good thing’ as it ‘helps make people happy’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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