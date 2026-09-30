ICONS Aktie
WKN DE: A0Q3C9 / ISIN: US45105S2068
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30.09.2026 20:19:26
Beethoven and Andy Warhol: Rebel icons on show in Bonn
The new exhibition "Beethoven by Warhol" at the Beethoven House in Bonn presents the pop artist's late masterpiece: a picture of Ludwig van Beethoven. The exhibition shares the story of the work with the public.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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