BeeX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BeeX äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 41,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 61,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at