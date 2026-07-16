BeeX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BeeX hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 36,66 JPY. Im letzten Jahr hatte BeeX einen Gewinn von 47,51 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,00 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at