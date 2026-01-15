BeeX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BeeX lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at