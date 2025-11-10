Beeyu Overseas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beeyu Overseas hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beeyu Overseas -0,040 INR je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at