Beeyu Overseas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Beeyu Overseas hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 INR gegenüber -0,030 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at