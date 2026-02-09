Beeyu Overseas: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Beeyu Overseas hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,01 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at