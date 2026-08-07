Beeyu Overseas stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Beeyu Overseas hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beeyu Overseas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at