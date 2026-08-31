Befar Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Befar Group hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,010 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Befar Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,34 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,57 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at