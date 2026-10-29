|
29.10.2026 06:31:29
Befar Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Befar Group äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Befar Group ein EPS von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 4,42 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX zunächst etwas höher -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, gibt der deutsche Leitindex nach. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.