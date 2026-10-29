Befar Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Befar Group äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Befar Group ein EPS von 0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,42 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 16,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at