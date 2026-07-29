Befesa Aktie

Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ziele stehen 29.07.2026 12:14:00

Befesa-Aktie höher: Industrierecycler verdient mehr als erwartet - Prognose bestätigt

Befesa-Aktie höher: Industrierecycler verdient mehr als erwartet - Prognose bestätigt

Der Industrie-Recycler Befesa hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet.

"Unsere Aktivitäten in den USA waren ein starker Wachstumstreiber und das Geschäft mit sekundärem Aluminium gewinnt wieder an Dynamik", sagte Konzernchef Asier Zarraonandia laut Mitteilung am Mittwoch. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Manager. An der Börse kam das gut an.

Die Befesa-Aktie steigt auf XETRA zeitweise um 1,74 Prozent auf 35,05 Euro. Im Tageshoch hatte sie jedoch schon bei 35,45 Euro notiert. Seit Jahresbeginn haben die Papiere knapp 19 Prozent an Wert gewonnen. Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate liegt das Plus bei einem Drittel.

Für Analyst Fabian Piasta vom Investmenthaus Jefferies hat Befesa starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe fünf Prozent über den Markterwartungen gelegen. Treiber seien vor allem der erfolgreiche Volumenhochlauf in den USA gewesen, eine bessere Kapazitätsauslastung sowie ein günstiges Metallpreisumfeld.

Der Umsatz erhöhte sich im zweiten Quartal um 3,8 Prozent auf rund 304 Millionen Euro, teilte das Unternehmen in Luxemburg mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um rund 17 Prozent auf 66 Millionen Euro. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger auf dem Zettel. Unter dem Strich kletterte der Gewinn im Quartal um 13,5 Prozent auf 24,3 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr erwartet der Konzern weiter einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) um drei bis elf Prozent auf 250 bis 270 Millionen Euro. Im weiteren Jahresverlauf soll sich die Ertragsdynamik dabei verstärken, gestützt von höheren Stahlstaubvolumen, einer schrittweisen Erholung im Geschäft mit Sekundäraluminium sowie weiteren Sparmaßnahmen.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Befesa-Aktie im Minus: Ergebnis entspricht den Prognosen
Befesa profitiert von Stifel-Rating: Aktie legt zu
Befesa-Aktie dennoch verlustreich: Konzern verbessert Ergebnis trotz Gegenwind

Bildquelle: Befesa

Nachrichten zu Befesa

mehr Nachrichten