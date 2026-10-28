Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
|Inflation Reduction Act
|
28.10.2026 17:08:00
Befesa-Aktie weit im Plus: Recycler erhöht Jahresziel und setzt auf US-Fördergelder
Für 2026 werde daher nun inklusive dieses Betrags mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 286 bis 296 Millionen gerechnet, teilte Befesa am Mittwoch weiter mit. Ohne die Gutschrift soll das operative Ergebnis 260 bis 270 Millionen Euro erreichen. Zuvor war das Unternehmen von einer Spanne von 250 bis 270 Millionen Euro ausgegangen.
Des Weiteren geht der Industrie-Recycler davon aus, dass er auch in den Jahren bis 2033 Gutschriften erhalten wird, sofern sich der geltende regulatorische Rahmen nicht ändert. Basierend auf der aktuellen Einschätzung rechnet das Unternehmen mit einem wiederkehrenden positiven jährlichen Beitrag zwischen 25 Millionen und 30 Millionen Euro.
Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 44 Euro
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr liege über der Markterwartung schrieb Fabian Piasta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hintergrund der Prognoseerhöhung ist eine erwartete Steuergutschrift aus den USA, mit der der Industrie-Recycler von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren dürfte.
Befesa schnellt nach Prognoseerhöhung an die SDAX-Spitze
Eine Prognoseerhöhung hat am Mittwoch die jüngste Erholung der Aktien von Befesa befeuert. Die Papiere des Industrie-Recyclers waren in der Spitze um bis zu 9,5 Prozent auf 36,40 Euro nach oben geschnellt und hatten damit den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht. Später stand noch ein Plus von 5,56 Prozent bei 35,10 Euro zu Buche, womit die Anteilscheine die Nase im SDAX vorn hatten.
Befesa dürfte von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm Inflation Reduction Act profitieren. Das Unternehmen erwartet allein für 2026 aufgrund seiner Produktion von Zink, das zu den geförderten Metallen gehöre, eine Steuergutschrift von rund 29 Millionen Dollar (etwa 26 Millionen Euro).
Für 2026 rechnet Befesa daher nun inklusive der Steuergutschrift mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 286 bis 296 Millionen Euro. Der Mittelpunkt der neuen Prognose liege über der Markterwartung, schrieb Analystin Adahna Ekoku von der US-Bank Morgan Stanley.
(dpa-AFX)
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