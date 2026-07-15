Befesa Aktie
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
|Kaufempfehlung
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15.07.2026 16:06:00
Befesa profitiert von Stifel-Rating: Aktie legt zu
Sie legten via XETRA zeitweise 1,76 Prozent auf 34,65 Euro zu und setzten sich damit deutlicher von den 50- und 100-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den mittel- bis langfristigen Trend ab, die sie tags zuvor überwunden hatten.
Die Erholung der im Kleinwerte-Index SDAX notierten Befesa-Aktien geht also weiter, allein seit Monatsbeginn haben sie rund ein Fünftel zugelegt. Mit einem Kursziel von 40 Euro sieht Stifel weitere 15 Prozent Luft nach oben./niw/mis
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Bildquelle: Befesa
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