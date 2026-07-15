Befesa profitiert von Stifel-Rating: Aktie legt zu

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Stifel für Befesa hat die Aktien des Industrie-Recyclers am Mittwoch weiter angetrieben.

Sie legten via XETRA zeitweise 1,76 Prozent auf 34,65 Euro zu und setzten sich damit deutlicher von den 50- und 100-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den mittel- bis langfristigen Trend ab, die sie tags zuvor überwunden hatten.

Die Erholung der im Kleinwerte-Index SDAX notierten Befesa-Aktien geht also weiter, allein seit Monatsbeginn haben sie rund ein Fünftel zugelegt. Mit einem Kursziel von 40 Euro sieht Stifel weitere 15 Prozent Luft nach oben./niw/mis

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)