Befesa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Befesa hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 0,540 EUR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Befesa mit einem Umsatz von insgesamt 304,3 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at