Befesa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Befesa hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Befesa im vergangenen Quartal 311,6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Befesa 290,3 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at