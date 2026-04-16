Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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16.04.2026 18:20:00
Befolgt Anweisungen „substanziell besser“: Anthropic gibt Opus 4.7 frei
Das KI-Modell Claude Opus 4.7 soll Anweisungen besser und vor allem wörtlich befolgen. Der Vorgänger werde überall übertroffen, aber nicht das beste KI-Modell. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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