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WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019

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11.07.2026 15:01:17

Before BlackRock Became Untouchable, Carl Icahn Told Larry Fink His $4.8 Trillion Empire Was Protecting Bad CEOs— And He Had a $9 Billion Example to Prove It

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