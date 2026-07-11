BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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11.07.2026 15:01:17
Before BlackRock Became Untouchable, Carl Icahn Told Larry Fink His $4.8 Trillion Empire Was Protecting Bad CEOs— And He Had a $9 Billion Example to Prove It
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