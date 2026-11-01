Before Buying Anthropic Stock, Here's What History Says About Investing in IPOs

After publicly releasing its S-1 filing on Oct. 26, the artificial intelligence (AI) start-up Anthropic is racing to go public as soon as the week of Nov. 16. That timeline gives investors less than a month to decide whether to invest on the first day shares become available to the public.

For those still mulling over a decision, there's no guarantee of how Anthropic's stock price will perform in the short term or the longer term after its initial public offering (IPO). That said, using history as our guide, we can map out some potential possibilities to consider before making an investment decision.

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