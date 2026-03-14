Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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14.03.2026 19:00:49

Before 'One Battle After Another,' Leonardo DiCaprio Was a Delightful Mess in This Netflix Satire

Commentary: Don't Look Up is the beginning of the Oscar winner's schlubby era. It's an overlooked dark comedy, with an urgent moral, that has only gotten better with age.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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