Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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03.11.2026 23:30:02
Before You Buy IREN Stock, Consider This Funding Gap
IREN (NASDAQ:IREN) has secured major AI infrastructure contracts, indicating a much larger revenue opportunity than its current operating capacity. The next report could reveal whether GPU deployment and financing are keeping pace with its ambitious expansion. For investors, the question is not just whether demand exists, but how reliably IREN can turn signed capacity into reported revenue.
Stock prices used were the market prices of October 26, 2026. The video was published on November 3, 2026.
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