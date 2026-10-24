Before You Buy the Vanguard S&P 500 ETF, There's 1 Sneaky Risk Investors Should Know

With $1.7 trillion in total assets, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is one of the most popular exchange-traded funds (ETFs) available to investors. Since it tracks the benchmark index, the S&P 500, which is viewed as the best way to gauge the U.S. stock market, it makes sense why the ETF is prominent. The low expense ratio of 0.03% also helps drive investor interest.

In the past decade, the Vanguard S&P 500 ETF has generated a total return of 323% (as of Oct. 21). This would've grown a starting $1,000 investment into $4,230 today, a gain that's significantly better than the historical average.

You might think that it's time to buy this ETF right now. Before making a move, investors should understand one sneaky risk.

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