|
11.05.2026 08:22:39
Beherbergungsbetriebe verbuchen im März mehr Übernachtungen
DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im März 33,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent auf 28,3 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank leicht um 0,4 Prozent auf 5,2 Millionen.
Im Zeitraum Januar bis März verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 86,7 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Übernachtungszahl 2,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 2,3 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 88,7 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024.
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Zeitraum Januar bis März 2025 um 2,9 Prozent auf 72,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,8 Prozent auf 14,6 Millionen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 11, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.