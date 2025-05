Beherbergungsbetriebe verbuchen im März weniger Übernachtungen

DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im März 32,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 7,7 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. "Ein Grund für diesen Rückgang dürften die späteren Osterfeiertage und Osterferien in diesem Jahr sein, die 2024 überwiegend im März und 2025 fast komplett im April lagen", erklärten die Statistiker.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,4 Prozent auf 27,4 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent auf 5,3 Millionen.

