Beherbergungsbetriebe verbuchen im September mehr Übernachtungen

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im September 49,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 5,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Gegenüber September 2019, dem Vergleichsmonat vor der Coronapandemie, lagen die Übernachtungszahlen im September um 3,8 Prozent höher. Nach dem Mai ist der September damit der zweite Monat in diesem Jahr, in dem das Vor-Corona-Niveau übertroffen wurde.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland war im September mit 41,9 Millionen um 4,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum September 2019 waren es 5,6 Prozent mehr Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,0 Prozent auf 7,7 Millionen, lag damit aber noch 5,2 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von September 2019.

