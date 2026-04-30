30.04.2026 15:23:32

Behind Powell’s High-Stakes Decision to Stay at the Fed

Jerome H. Powell will remain a governor at the Federal Reserve after his term as chair ends, in a bid to guard against a further incursion by the Trump administration on the central bank’s independence.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
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