09.07.2026 10:10:38

Behörde erlaubt Steiff-Übernahme durch Ravensburger

BONN (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Plüschtierfirma Steiff durch den Spielehersteller Ravensburger genehmigt. "Wettbewerbliche Bedenken ergeben sich nicht, da sich die Produktportfolios der Unternehmen nicht überschneiden", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt in Bonn. "Zudem verfügen die Unternehmen im Spielwareneinzelhandel über hinreichend starke Abnehmer, sodass auch sonst keine nachteiligen Auswirkungen auf den Wettbewerb zu erwarten waren."

Ravensburger gehören künftig 60 Prozent der Anteile von Steiff. Die Verkäufer sind die Erben der Gründerin Margarete Steiff. Die Firma aus Giengen an der Brenz (Baden-Württemberg) soll weiterhin eigenständig geführt werden.

Ravensburger ist vor allem für Gesellschaftsspiele, Puzzles und Sammelkarten bekannt. Klassiker sind beispielsweise "Fang den Hut", "Memory", "Das verrückte Labyrinth" und "Scotland Yard". In vielen Kinderzimmern finden sich heute aber auch das spielerische Lernsystem "Tiptoi" und die modulare Kugelbahn "GraviTrax" der Oberschwaben. Steiff gilt als Erfinder des Teddybären und steht seit mehr als 140 Jahren für hochwertige Plüschtiere - erkennbar am markanten Knopf im Ohr. Das Unternehmen verkauft auch Klamotten für Babys und Kinder./wdw/DP/stk

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