Behörde will alle Boeing-737-Max-Flieger einzeln prüfen

Von Andy Pasztor und Alison Sider

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat bei der Wiederzulassung seines Problemfliegers 737 Max eine weitere Hürde vor sich. Die zuständige US-Regulierungsbehörde will nun jedes Flugzeug einzeln begutachten und freigeben, bevor es an die Airlines ausgeliefert wird. Das geht aus einem Brief der Federal Aviation Administration (FAA) an Boeing hervor. Bislang konnte der Hersteller diese Routine der Sicherheits-Checks bei Max-Maschinen vor der Auslieferung selbst durchführen.

Es ist unklar, wie groß die Verzögerung für die Maschine ausfallen wird, die seit März nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate am Boden bleiben muss. Das wird zum Beispiel davon abhängen, wie gut Boeing die Maschinen vorbereitet hat. Außerdem kommt es darauf an, wie viele FAA-Mitarbeiter für die Prüfungen zur Verfügung stehen.

Viele Vertreter der Luftfahrtbranche weltweit zweifeln mittlerweile ohnehin schon, ob Boeing die Max-Auslieferungen vor Jahresende wird wiederaufnehmen können. Ein Boeing-Sprecher sagte: "Wir arbeiten weiterhin mit der FAA an der sicheren Rückkehr der Max-Flotte in den Flugdienst."

Laut Brief hat die FAA die Entscheidung getroffen, weil der aktuelle Bestand von 600 Max-Maschinen auf Halde für die Boeing-Systeme nie dagewesene Herausforderungen darstellt.

Zusätzlich heißt es in dem Brief, dass einzig die FAA die Autorität hat, Flugtauglichkeits- und Exportzertifikate für alle 737-Max-Modelle auszustellen. Ohne diese Papiere dürfte Boeing von den Airlines kein Geld bekommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2019 02:06 ET (07:06 GMT)