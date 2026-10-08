AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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08.10.2026 18:26:33
Bei Audi droht ein neuer Stellenabbau
Die Volkswagen-Tochter will mit dem Betriebsrat über weitere Einsparungen verhandeln. Erst im März 2025 hatte man sich auf den Abbau von 7500 Arbeitsplätzen geeinigtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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