WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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28.09.2026 06:00:00
Bei der Vorsorge mit MSCI World und Co spielt ein Effekt die entscheidende Rolle: der Zinseszins
Dadurch werden viele, kleine Einzahlungen über einen langen Zeitraum zu einer beachtlichen Summe. Wie der Zinseszins funktioniert, wie man den Ertrag erhöhen kann – und was man nicht tun sollteWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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