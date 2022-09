Bei erfolgreichem Börsengang: Porsche-Vorstand winkt Millionen-Bonus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Bei einem erfolgreichen Börsengang des Sportwagenbauers Porsche will der Konzern insgesamt 250 Millionen Euro an die knapp 38.000 Mitarbeiter als "IPO-Bonus" zahlen - also rund 6600 Euro für jeden. Für den Volkswagen- und Porsche-Chef Blume sind hingegen knapp fünf Millionen Euro drin.