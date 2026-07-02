Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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02.07.2026 14:14:00
Bei Level 2 ist Schluss: VW und Bosch beenden Allianz für autonomes Fahren
Die „Automated Driving Alliance“ zwischen VW und Bosch ist beendet. Beide Unternehmen betonen, eine solide technologische Basis geschaffen zu haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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