Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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02.07.2026 07:57:16
Bei russischem Angriff versagt?: Ukraine bezeichnet Rheinmetall-System Skynex als "äußerst unzuverlässig"
Die Ukraine und Russland setzen im Kampf gegeneinander tagtäglich günstige Drohnen ein. Für den Kampf dagegen entwickelt Rheinmetall das Flugabwehrsystem Skynex. Einem Bericht zufolge soll das System bei einem russischen Angriff im April versagt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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