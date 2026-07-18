NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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18.07.2026 07:50:39

Bei Sotheby's versteigert: Lederjacke des Nvidia-Chefs bringt fast eine Million Dollar

Mit höchstens 60.000 Dollar rechnet das Auktionshaus für eine Tom-Ford-Jacke von Jensen Huang. Das Markenzeichen des Nvidia-Chefs ist jedoch wesentlich begehrter. Dutzende Sammler bieten mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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