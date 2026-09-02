CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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02.09.2026 13:15:11
Bei Umsatz und Beschäftigung: Corona-Effekt treibt Fahrradbranche weiter ins Minus
Während der Corona-Pandemie profitiert die deutsche Fahrradindustrie von einem kräftigen Boom. Doch der Kater fällt in den Folgejahren deutlich aus. Volle Lager bei sinkenden Preisen belasten die Ergebnisse der Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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