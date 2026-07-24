Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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24.07.2026 08:23:58

Bei VW schmilzt der Gewinn weiter - reicht der Spar- und Schrumpfkurs?

Mitte Juli verkündete der VW-Konzernchef, dass bis 2030 bis zu 50.000 Jobs bei Volkswagen weltweit auf dem Spiel stehenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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