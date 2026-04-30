BEIBU GULF TOURISM A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BEIBU GULF TOURISM A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 103,0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 114,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at