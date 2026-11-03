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03.11.2026 06:31:28
BEIBU GULF TOURISM A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BEIBU GULF TOURISM A stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat BEIBU GULF TOURISM A mit einem Umsatz von insgesamt 118,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,69 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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