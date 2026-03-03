Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
03.03.2026 12:37:00
Beiersdorf: Nivea-Konzern wächst kaum noch - Aktie stürzt ab
Die Wertpapiere fielen zeitweise um 18 Prozent: Beiersdorf blickt auf ein schwieriges Jahr zurück und ist auch für 2026 skeptisch. Der Chef will den Fokus nun auf »erschwingliche Gesichtspflegeangebote« legen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
