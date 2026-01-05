Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

"Outperform" 05.01.2026 16:17:40

Beiersdorf 2026 besonders aussichtsreich laut Bernstein - Aktie gewinnt

Beiersdorf 2026 besonders aussichtsreich laut Bernstein - Aktie gewinnt

Bernstein stuft Beiersdorf auf "Outperform" - die Aktie gilt 2026 als besonders aussichtsreich.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen.

Die Beiersdorf-Aktie steigt via XETRA um 1,25 Prozent auf 93,98 Euro.

/mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:11 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

