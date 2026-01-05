Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|"Outperform"
|
05.01.2026 16:17:40
Beiersdorf 2026 besonders aussichtsreich laut Bernstein - Aktie gewinnt
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Für Callum Elliott sind die Aktien des Konsumgüterkonzerns für 2026 eine "Best Idea", also besonders aussichtsreich. Das schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht das Wachstum von Beiersdorf am Beginn einer positiven Trendwende. Die negativen China-Effekte dürften verdaut sein und Nivea Epicelline sollte zum Wachstum des Konsumentengeschäfts beitragen.
Die Beiersdorf-Aktie steigt via XETRA um 1,25 Prozent auf 93,98 Euro.
/mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:11 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Beiersdorf,Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Beiersdorf-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.01.26